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Происшествия

В Крыму задержали студента, проткнувшего человека ножом

Студент 4 курса из Севастополя в ходе разгоревшегося конфликта с одним из местных жителей, пустил в дело нож.

По горячим следам злоумышленник был задержан, и признался правоохранителями, что к преступлению его подтолкнул алкоголь, сообщили в пресс-службе МВЖ по РК.

«Как пояснил подозреваемый, под воздействием алкоголя, он умышленно спровоцировал словесный конфликт с неизвестным ему парнем, пытаясь таким образом развлечься. В ходе спора злоумышленник и ударил потерпевшего ножом», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Житель Севастополя попался на ложном минировании федерального объекта в Крыму. Крымские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Севастополя, который сообщил заведомо ложную информацию о минировании одного из территориальных подразделений федерального органа исполнительной власти.

Житель крымского села угнал автомобиль, застрял в грязи и попал в тюрьму. Как установил суд, в декабре прошлого года 22-летний ранее судимый житель Нижнегорского района Крыма, будучи подшофе, угнал мопед другого местного жителя, который оставил свой транспорт и ненадолго отлучился.

В Симферополе рабочий присвоил себе оборудования на полмиллиона и перестал ходить на работу. В полицию обратился один из предпринимателей крымской столицы, который пожаловался на своего сотрудника.

Рецидивист обокрал детсад в Симферополе. Мужчина с судимостью украл игровой комплекс с территории одного из детских садов Симферополя.

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