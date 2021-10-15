Происшествия
В Крыму задержали студента, проткнувшего человека ножом
Студент 4 курса из Севастополя в ходе разгоревшегося конфликта с одним из местных жителей, пустил в дело нож.
По горячим следам злоумышленник был задержан, и признался правоохранителями, что к преступлению его подтолкнул алкоголь, сообщили в пресс-службе МВЖ по РК.
«Как пояснил подозреваемый, под воздействием алкоголя, он умышленно спровоцировал словесный конфликт с неизвестным ему парнем, пытаясь таким образом развлечься. В ходе спора злоумышленник и ударил потерпевшего ножом», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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