В Крыму украинец получил 12 лет колонии за «шпионаж»

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Верховный суд Крыма приговорил обвиняемого в «шпионаже в пользу иностранной разведки» к 12 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщили в Верховном суде Крыма.

«Подсудимый признан виновным в том, что он передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, – говорится в сообщении. – Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима. Приговор не вступил в законную силу».

В суде отметили, что уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, «составляющие государственную тайну».

По информации властей, гражданин Украины «входил в состав шпионско-диверсионной группы, задержанной в апреле 2020 года. Руководил группой начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне. В состав группы входили два человека – гражданин Украины, который вел шпионскую деятельность и военнослужащая вооруженных сил России, которая передавала сведения, составляющие гостайну, украинской разведке».

Известно, что 15 апреля 2020 года ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму участников «украинской разведывательно-диверсионной группы», в которую входила «российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны», – Татьяна Кузьменко и гражданин Украины, подозреваемый в «осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы» – Константин Ширинг. Были возбуждены дела «о государственной измене и шпионаже».

По версии ФСБ, прапорщик Кузьменко передавала Ширингу сведения о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации, а он эту информацию передавал в Минобороны Украины.

7 июня 2021 года Южный окружной военный суд России назначил 8 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года военнослужащей Татьяне Кузьменко, обвиняемой в «государственной измене». Суд дал отсрочку, пока ребенок Кузьменко не достигнет 14-летнего возраста. Дело рассматривали в особом порядке и в закрытом режиме из-за материалов под грифом «совершенно секретно». Особый порядок рассмотрения дел применяется, как правило, в случаях признания вины.

Ширинг страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи к администрации Симферопольского СИЗО. Ширинг многократно жаловался на непредоставление медицинской помощи. После этого администрация СИЗО несколько раз переводила его из камеры в камеру и условия содержания в каждой были хуже, чем в предыдущей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ, Корреспондент

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