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Происшествия

В Крыму нашли собачью будку, оборудованную под склад конопли

Как выяснилось, 53-летний местный житель занимался не только незаконным культивированием марихуаны, но и ее хранением.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

При обыске в его доме незаконно выращенные растения правоохранители находили буквально повсюду. Их части хозяин хранил в разных постройках и даже в собачьей будке.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкции которому могут составить до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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