Происшествия
В Крыму нашли собачью будку, оборудованную под склад конопли
Как выяснилось, 53-летний местный житель занимался не только незаконным культивированием марихуаны, но и ее хранением.
Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.
При обыске в его доме незаконно выращенные растения правоохранители находили буквально повсюду. Их части хозяин хранил в разных постройках и даже в собачьей будке.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкции которому могут составить до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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