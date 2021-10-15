В Крыму дети стали чаще болеть COVID-19

Статистика роста заболеваемости среди детей до 18 лет в Крыму наблюдается с начала месяца.

Об этом во время брифинга заявила вице-премьер РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

«В последний месяц уровень заболеваемости среди детей, к сожалению, до 5%. К сожалению, не всегда вовремя родители понимают, что ребенок пришел из школы или с сада с признаками коронавируса, считая это обычным течением гриппа. Дети сейчас стали болеть тяжелее, мы отмечаем большое поступление в детскую инфекционную больницу. Поэтому сегодня родители должны быть внимательными и не заниматься самолечением», — считает Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В детсаду и трех школах Симферополя обнаружили коронавирус. На данный момент в Симферополе в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом учащиеся трех школ находятся на дистанционном обучении, закрыт на карантин один детский сад.

Студенты КФУ будут на дистанте минимум до 7 ноября. Главный крымский вуз полностью перевели на удаленное обучение.

В Крыму обещают построить еще 58 детсадов. В ближайшие годы в Крыму должно продолжится строительство детских садов.

Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19. Студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского вернутся к дистанционному обучению. Учиться онлайн начнут уже с 11 октября, сообщили в пресс-службе вуза.