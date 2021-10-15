Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Коронавирус в Крыму: в больницах разворачивают дополнительные койки ● Катастрофическая ситуация: в Севастополе не хватает медиков для работы с ковидными больными ● Власти Крыма готовятся к введению системы QR-кодов для вакцинированных ● Как будут работать торговые центры в Севастополе с 15 октября
В Крыму дети стали чаще болеть COVID-19
Статистика роста заболеваемости среди детей до 18 лет в Крыму наблюдается с начала месяца.
Об этом во время брифинга заявила вице-премьер РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
«В последний месяц уровень заболеваемости среди детей, к сожалению, до 5%. К сожалению, не всегда вовремя родители понимают, что ребенок пришел из школы или с сада с признаками коронавируса, считая это обычным течением гриппа. Дети сейчас стали болеть тяжелее, мы отмечаем большое поступление в детскую инфекционную больницу. Поэтому сегодня родители должны быть внимательными и не заниматься самолечением», — считает Романовская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В детсаду и трех школах Симферополя обнаружили коронавирус. На данный момент в Симферополе в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом учащиеся трех школ находятся на дистанционном обучении, закрыт на карантин один детский сад.
Студенты КФУ будут на дистанте минимум до 7 ноября. Главный крымский вуз полностью перевели на удаленное обучение.
В Крыму обещают построить еще 58 детсадов. В ближайшие годы в Крыму должно продолжится строительство детских садов.
Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19. Студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского вернутся к дистанционному обучению. Учиться онлайн начнут уже с 11 октября, сообщили в пресс-службе вуза.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительных на Covid-19.
Юную крымчанку довели до кровавых пролежней в инфекционной больнице
Жительница Крыма Ксения Дмитриева обратилась в правоохранительные органы с заявлением на действия сотрудников Республиканской детской инфекционной клинической больницы.
Какой сегодня праздник 15 октября фото
Сегодня, 15 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Пять пропавших крымчан найдены мертвыми
Поиски еще восьмерых продолжаются.
11 октября
Стал известен размер нового прожиточного минимума крымчан
В следующем году размер прожиточного минимума в Крыму увеличится на 594 рубля.