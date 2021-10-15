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Происшествия

В крымском курортном поселке обвалился причал

15:13 пятница, 15 октября 2021
Ялта
В крымском курортном поселке обвалился причал

фото © соцсети

В поселке Никита (большая Ялта) сегодня ночью обвалился причал. Фото размещено в социальных сетях.

Как пишут пользователи, причал уже несколько лет не использовался по назначению и находился в аварийном состоянии.

Напомним, как сообщало Новости Крыма, в декабре прошлого года в поселке Курпаты (городской округ Ялта) обвалился причал.

В Алупке планируется построить новый причал. Старый был возведен еще в 1981 году и находится в аварийном состоянии.

Как ранее писала «Крымская газета», еще в 2016 году руководство ГУП «Крымские морские порты» подтверждало, что физический износ инфраструктуры только Ялтинского морского порта достиг 87%. Некогда мощная портовая инфраструктура республики серьезно устарела, используется оборудование 1950-1960-х годов.

При этом к Ялтинскому морскому торговому порту относится более 15 гидротехнических сооружений – от Фороса до Судака. В 2016 году просел и обрушился городской причал и в Судаке. Там сделали временный ремонт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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