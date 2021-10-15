Власть
В Керченской исправительной колонии уже несколько дней не работает канализация
В Керченской исправительной колонии №2 уже в течение нескольких дней заключенные и сотрудники не могут посещать туалеты и душевые, здесь засорена канализация.
Об этом корреспонденту «Крымского информационного агентства» сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии по Республике Крым Андрей Козарь.
«Мы были там сегодня с прокурором, у исправительной колонии есть решение суда, что город отвечает за этот коллектор и, соответственно, они должны это все чистить. Коллектор забился, заключенным запрещено выходить в туалет. Они также не могут помыться. По состоянию на 14 часов аварийная служба так и не приехала. Сейчас фактически 500 человек, включая сотрудников колонии, не могут пользоваться туалетами», — сообщил Андрей Козарь.
Он добавил, что зловоние стоит не только на территории колонии, но и в близлежащем микрорайоне.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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