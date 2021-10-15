В ЮНЕСКО предоставили очередной доклад по ситуации в Крыму

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Генеральный директор ЮНЕСКО предоставил исполнительному совету организации очередной доклад по мониторингу ситуации в Крыму и Севастополе.

«Представленная в докладе информация свидетельствует о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека на территории временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополя. Российская оккупационная администрация продолжает пренебрегать международным гуманитарным правом, систематически прибегает к политическим преследованиям, совершает культурные и религиозные притеснения, образовательный процесс превратился в целенаправленное стирание украинской и крымскотатарской национальной идентичности», – сказано в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что «незаконное перемещение украинских культурных ценностей из крымских музеев и незаконные археологические раскопки достигли ошеломляющих масштабов. Объекты национального значения несут невосполнимые потери из-за варварского обращения и разграбления».

Также, особое внимание было привлечено к памятнику мирового наследия ЮНЕСКО «Херсонес Таврический и его хора», на котором власти «реализуют планы несовместимые с его охранным статусом».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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