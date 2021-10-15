В аэропорту Симферополя умерла женщина

14 октября в аэропорту Симферополя при прохождении зоны досмотра у пассажирки произошла внезапная остановка сердца. Врачами скорой помощи была констатирован смерть.

Об этом сообщил Российский союз спасателей Республики Крым.

В это же время проходили паспортный контроль участники конференции «РОССОЮЗСПАС» из Новосибирска. Заметив работников скорой помощи, спасатели последовали за врачами и немедленно включились в работу врачей.

Четырехкратно проводили электрическую дефибрилляцию. К сожалению, врачами СМП была констатирована смерть. Вернуть женщину к жизни не удалось.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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