Стройка на Херсонесе обернется гибелью двух тысяч деревьев

Сколько деревьев должно погибнуть во имя историко-археологического парка нового Херсонеса, в данный момент неизвестно.

Также неясно, какие именно деревья могут быть вырублены на ранее военной территории, и сколько из них занесено в Красную книгу. Об этом сообщает «Первый Севастопольский», получив соответствующий ответ из департамента природных ресурсов и экологии Севастополя.

Между тем здесь есть о чем волноваться.

«Эта территория хорошо обустроена с точки зрения деревьев. Были высажены саженцы, которые были взяты из питомников. В том числе из питомников Никитского ботанического сада. По некоторым данным, там есть деревья, равных которым по состоянию, по возрасту, по красоте в Севастополе мало», – выразил обеспокоенность глава постоянного комитета Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

Ранее сообщалось о завесе «коммерческой тайны», которая нависла над античным музеем-заповедником. Финансовые интересы неустановленных лиц стали проблемой для получения информации СМИ о масштабном строительстве, ведущемся в зоне общественных и научных интересов, не могут попасть на территорию и защитники природы и культурного наследия.

Исходя из отчета Института археологии Крыма РАН, можно сделать вывод о вырубке в конечном итоге 2000 деревьев на данной территории.

Земельные и первичные строительные работы активно ведутся на территории Южного пригорода Херсонеса больше месяца. Уже залит бетонный фундамент под здание, которое называют «школой искусства», в ходе этих работ было уничтожено неустановленное число деревьев. Поэтому, подчеркивает Вячеслав Горелов, нужно всеми силами сохранять остатки парка.

В противном случае, считает депутат, ситуация может привести к фактическому уничтожению одного из самых «зеленых» севастопольских парков.

Пока что мероприятия по подсчету растущих на участке деревьев и комиссионное обследование территории Севприроднадзором не проводились, но имеется поручение губернатора Михаила Развожаева в ближайшее время установить точные координаты растущих на стройке деревьев, их состояние, а также принадлежность к группам, внесенным в Красную книгу.

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