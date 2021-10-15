Власть
Стройка на Херсонесе обернется гибелью двух тысяч деревьев
Сколько деревьев должно погибнуть во имя историко-археологического парка нового Херсонеса, в данный момент неизвестно.
Также неясно, какие именно деревья могут быть вырублены на ранее военной территории, и сколько из них занесено в Красную книгу. Об этом сообщает «Первый Севастопольский», получив соответствующий ответ из департамента природных ресурсов и экологии Севастополя.
Между тем здесь есть о чем волноваться.
«Эта территория хорошо обустроена с точки зрения деревьев. Были высажены саженцы, которые были взяты из питомников. В том числе из питомников Никитского ботанического сада. По некоторым данным, там есть деревья, равных которым по состоянию, по возрасту, по красоте в Севастополе мало», – выразил обеспокоенность глава постоянного комитета Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.
Ранее сообщалось о завесе «коммерческой тайны», которая нависла над античным музеем-заповедником. Финансовые интересы неустановленных лиц стали проблемой для получения информации СМИ о масштабном строительстве, ведущемся в зоне общественных и научных интересов, не могут попасть на территорию и защитники природы и культурного наследия.
Исходя из отчета Института археологии Крыма РАН, можно сделать вывод о вырубке в конечном итоге 2000 деревьев на данной территории.
Земельные и первичные строительные работы активно ведутся на территории Южного пригорода Херсонеса больше месяца. Уже залит бетонный фундамент под здание, которое называют «школой искусства», в ходе этих работ было уничтожено неустановленное число деревьев. Поэтому, подчеркивает Вячеслав Горелов, нужно всеми силами сохранять остатки парка.
В противном случае, считает депутат, ситуация может привести к фактическому уничтожению одного из самых «зеленых» севастопольских парков.
Пока что мероприятия по подсчету растущих на участке деревьев и комиссионное обследование территории Севприроднадзором не проводились, но имеется поручение губернатора Михаила Развожаева в ближайшее время установить точные координаты растущих на стройке деревьев, их состояние, а также принадлежность к группам, внесенным в Красную книгу.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сроки благоустройства площади Куйбышева в Симферополе сдвинули. Сроки окончания благоустройства площади Куйбышева сдвинули на две недели из-за сноса незаконного торгового павильона. Теперь площадь откроют 15-20 октября, а не 1 октября, как было заявлено ранее.
В Крыму обещают отремонтировать 1331 км дорог. В эксплуатацию в текущем году будет сдано 818 дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 1331 км.
Для строительства школы в Ялте начали сносить гаражи. Ялтинские власти начали освобождать от самовольных гаражей территорию для будущей школы в 10-м микрорайоне.
Российские застройщики хлынут в Крым в ближайшем будущем. В скором времени на Крымский полуостров придут строительные компании с России, считает публицист Леонид Гриневич.
В Крыму украинец получил 12 лет колонии за «шпионаж»
Верховный суд Крыма приговорил обвиняемого в «шпионаже в пользу иностранной разведки» к 12 годам колонии строгого режима.
Новый рекорд: сводка по COVID в Севастополе за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.
В крымском курортном поселке обвалился причал
В поселке Никита (большая Ялта) сегодня ночью обвалился причал. Фото размещено в социальных сетях.
Аксенов попал в пятерку губернаторов «под ударом»
Глава Крыма Сергей Аксенов стал одним и пяти российских губернаторов, находящихся «под ударом».
13 октября
Туристам разонравился крымский отдых
13 октября
Крымский Посейдон сражался со стихией на пляжевидео
13 октября
Катастрофическая ситуация: в Севастополе не хватает медиков для работы с ковидными больными
В Севастополе катастрофически не хватает врачей для работы с ковидными больными, а также медсестер и санитаров.