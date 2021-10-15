Стал известен размер нового прожиточного минимума крымчан

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В следующем году размер прожиточного минимума в Крыму увеличится на 594 рубля.

Общая сумма составит 11592 рубля, говорится в документе, опубликованном на портале республиканского правительства.

Будут несколько увеличена величина прожиточного минимума для ряда групп населения: трудоспособные граждане – 12635 рублей (увеличение на 882 рубля в сравнении с текущим годом); пенсионеры 9969 (больше на 423 рубля); дети – 12006 рублей (больше на 293 рубля).

Как сообщалось, в Крыму необходимо установить минимальный размер зарплаты, который не должен быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступили профсоюзы Крыма.

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