Со дна Феодосийской бухты подняли полугусеничную машину времен войны

Крымские спасатели провели операцию по подъему на поверхность полугусеничного грузового автомобиля ЗИС-33, который обнаружили во время обследования четвертого трюма затонувшего в Феодосийской бухте теплохода «Жан Жорес».

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.

«Трехтонный автомобиль был поднят с глубины 18 метров с помощью строп и пятитонного понтона. После буксировки его подняли на берег с помощью грузоподъемного крана. Эксперты оценили его состояние как вполне удовлетворительное. После реставрационных и восстановительных работ полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33 займет свое место среди экспонатов Феодосийского музея древностей», – говорится в сообщении.

Сводный отряд МЧС, в состав которого вошли 44 человека личного состава, семь единиц спецтехики и семь плавсредств, ведет работы по разминированию теплохода с 6 сентября. За это время спасатели уничтожили 13 725 взрывоопасных предметов, из них 14 авиационных бомб.

Грузовой теплоход «Жан Жорес», осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, был атакован немецкой авиацией и получил повреждения. Экипажу удалось сохранить судно на плаву, но позже оно подорвалось на магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть было принято решение затопить теплоход в Феодосийской бухте. В минувшем году во время грунторазмывочных работ спасатели нашли на борту «Жан-Жореса» останки двух красноармейцев, которых перезахоронили в братской могиле на феодосийском кладбище.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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