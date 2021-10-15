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Севастопольский университет переходит на частичный дистант
фото © ruinformer.com
Лекционные занятия в Севастопольском государственном университете переведут на дистант с 25 октября.
Об условиях нового формата обучения рассказали в пресс-службе учреждения.
Ограничительные меры ужесточаются в связи с указом губернатора, в котором руководству всех высших образовательных учреждений города рекомендовано рассмотреть возможность перевода процесса обучения в смешанный формат с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
В СевГУ приняли такое решение, и ограничения не будут тотальными: речь идет только о лекциях. На удаленке с 25 октября окажутся студенты бакалавриата и специалитета – программы магистратуры новые правила не затронут. Есть и другие условия.
«Потоковые лекции в группах, где больше тридцати человек, будут проводиться онлайн. Там, где меньше человек, – занятия продолжат проводить в очном режиме», – уточнили в пресс-службе учреждения.
По словам директора библиотеки СевГУ Елены Синьковской, вузовская библиотека продолжает работать в обычном режиме, который обусловлен другими ограничениями, связанными с текущим капремонтом основного корпуса.
«У нас никаких объявлений по университету не было касательно этого, и мы обслуживаем студентов в обычном режиме. Но у нас все равно помещение не вмещает больше 25 человек, поэтому много людей тут и не бывает», – сказала Синьковская.
В структуру университета входят двенадцать институтов и Морской колледж.
На сегодняшний день в СевГУ обучаются одиннадцать с половиной тысяч студентов из России и зарубежья. Из них почти девять учатся по программам бакалавриата и специалитета. В вузе уточнили, что лицеисты СевГУ, как и все школьники города, с 18 октября уйдут на каникулы досрочно.
С этого же дня в дистанционный формат работы будут переведены сотрудники университета в возрасте 65 лет и старше. Исключением, согласно введенным в городе с 15 октября новым антиковидным мерам, станут привившиеся работники, а также те, кто имеет медотвод или болел в течение последнего полугода.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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