Севастопольский университет переходит на частичный дистант

фото © ruinformer.com

Лекционные занятия в Севастопольском государственном университете переведут на дистант с 25 октября.

Об условиях нового формата обучения рассказали в пресс-службе учреждения.

Ограничительные меры ужесточаются в связи с указом губернатора, в котором руководству всех высших образовательных учреждений города рекомендовано рассмотреть возможность перевода процесса обучения в смешанный формат с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

В СевГУ приняли такое решение, и ограничения не будут тотальными: речь идет только о лекциях. На удаленке с 25 октября окажутся студенты бакалавриата и специалитета – программы магистратуры новые правила не затронут. Есть и другие условия.

«Потоковые лекции в группах, где больше тридцати человек, будут проводиться онлайн. Там, где меньше человек, – занятия продолжат проводить в очном режиме», – уточнили в пресс-службе учреждения.

По словам директора библиотеки СевГУ Елены Синьковской, вузовская библиотека продолжает работать в обычном режиме, который обусловлен другими ограничениями, связанными с текущим капремонтом основного корпуса.

«У нас никаких объявлений по университету не было касательно этого, и мы обслуживаем студентов в обычном режиме. Но у нас все равно помещение не вмещает больше 25 человек, поэтому много людей тут и не бывает», – сказала Синьковская.

В структуру университета входят двенадцать институтов и Морской колледж.

На сегодняшний день в СевГУ обучаются одиннадцать с половиной тысяч студентов из России и зарубежья. Из них почти девять учатся по программам бакалавриата и специалитета. В вузе уточнили, что лицеисты СевГУ, как и все школьники города, с 18 октября уйдут на каникулы досрочно.

С этого же дня в дистанционный формат работы будут переведены сотрудники университета в возрасте 65 лет и старше. Исключением, согласно введенным в городе с 15 октября новым антиковидным мерам, станут привившиеся работники, а также те, кто имеет медотвод или болел в течение последнего полугода.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе у мусорных баков нашли голодную девочку. Следователи начали проверку сообщений о том, что в Севастополе местная жительница обнаружила на улице голодную несовершеннолетнюю девочку.

В детсаду и трех школах Симферополя обнаружили коронавирус. На данный момент в Симферополе в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом учащиеся трех школ находятся на дистанционном обучении, закрыт на карантин один детский сад.

Студенты КФУ будут на дистанте минимум до 7 ноября. Главный крымский вуз полностью перевели на удаленное обучение.

В Крыму обещают построить еще 58 детсадов. В ближайшие годы в Крыму должно продолжится строительство детских садов.