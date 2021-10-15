Севастополю стоит готовиться к резкому подорожанию молока

Российский союз производителей молока Союзмолоко заявил о готовящемся подорожании молока на полках магазинов в связи с резким ростом себестоимости производства молока почти на 30%.

Это может привести и к резкому росту цен на молоко в магазинах Севастополя.

Об этом заявил председатель комитета по экономике заксобрания Севастополя Евгений Дубовик.

«Не сомневаюсь, что будет подорожание молока. И жителям Севастополя к этому нужно готовиться. В стране необходимо принимать стратегию развития сельского хозяйства, но ее до сих пор нет. Прорыва в этой сфере я пока не наблюдаю», – сказал Евгений Дубовик.

По мнению Дубовика, скорее всего, решение вопроса по поддержанию цен на молоко будет осуществляться через закупку или иностранного сырья, или иностранных кормов для животных – или даже готового бутилированного более дешевого иностранного молока.

Руководитель одной из региональных компаний-производителей молока также подтвердил тенденцию к подорожанию молока в Севастополе и в Крыму в самое ближайшее время.

«Если дорожает все в стране, то подорожает и молоко. Примерно 35-40% нашего молока – это молоко от населения. Чтобы собрать это молоко, ко всем нужно приехать, а стоимость топлива сильно выросла. Упаковка за последнее время подорожала минимум на 50%. Перечислять возросшие издержки можно еще очень долго», – рассказал производитель.

По словам севастопольского предпринимателя, владельца сети магазинов «Чиполлино» Дмитрия Голикова, на стоимость молока на полке влияет стоимость цен оптовой закупки: если оптовая цена растет, то растет и розница.

«За последнее время оптовая закупка молока выросла минимум на 10%. Соответственно будет увеличиваться и розничная цена на молоко», – отметил Дмитрий Голиков.

В свою очередь представитель завода-производителя молока сообщил, что производители молока не могут влиять напрямую на цены в магазине, поскольку последнее слово в этом вопросе за торговыми сетями, которые сами устанавливают цены.

«Молочники – это одна из самых незащищенных категорий. Ведь овощи и фрукты тоже подорожали довольно сильно, но они продаются часто грязными, без упаковки, а молоко – это продукт, который быстрее всех продуктов портится», – заключил производитель.

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