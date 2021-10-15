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Севастополь может столкнуться с проблемами в период отопительного сезона
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Тепловые сети города износились на 90%, для их замены нужно много денег и не один год работы.
В Севастополе тепловые сети износились на 90%, что может привести к серьезным последствиям в предстоящем отопительном сезоне, который начнется 18 октября.
На предприятии «Севтеплоэнерго» заявили, что делают все возможное для предотвращения возможных последствий в ходе отопительного сезона, передает «Октагон-Крым».
Сети, по которым севастопольцы получают тепло, имеют протяженность 630 километров. Для их замены нужны огромные деньги и не один год работы.
В этом году отремонтировали 632 километра теплотрасс, заменили 6 тысяч километров изношенных участков сетей, устранили более 270 порывов, выявленных при гидравлических испытаниях.
Как сообщалось, несмотря на то, что все объекты теплоснабжения в Севастополе якобы готовы к отопительному сезону, жителям города придется терпеть холод около полутора недель, пока батареи станут горячими.
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