Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: в больницах разворачивают дополнительные койки ● Катастрофическая ситуация: в Севастополе не хватает медиков для работы с ковидными больными ● Власти Крыма готовятся к введению системы QR-кодов для вакцинированных ● Как будут работать торговые центры в Севастополе с 15 октября ● По Крыму ездит призывающую к вакцинации от COVID-19 машина
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © Новости Крыма
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 739 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 668 человеке, выздоровевших за весь период – 73 433.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительных на Covid-19.
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