Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +18
море +17

Коронавирус в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

10:02 пятница, 15 октября 2021
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © Новости Крыма

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 739 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 668 человеке, выздоровевших за весь период – 73 433.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Катастрофическая ситуация: в Севастополе не хватает медиков для работы с ковидными больными. В Севастополе катастрофически не хватает врачей для работы с ковидными больными, а также медсестер и санитаров.

Власти Крыма готовятся к введению системы QR-кодов для вакцинированных. Власти Крыма рассматривают возможность введения на территории республики системы QR-кодов для вакцинированных от коронавируса.

По Крыму ездит призывающую к вакцинации от COVID-19 машина. Власти Керчи запустили автомобиль, который ездит по городу и призывает жителей привиться от коронавируса.

Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 установлен в Севастополе. Медики в Севастополе за минувшие сутки выявили более 250 новых случаев COVID-19, что является максимумом за все время пандемии.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительных на Covid-19.

Происшествия
Юную крымчанку довели до кровавых пролежней в инфекционной больнице

Юную крымчанку довели до кровавых пролежней в инфекционной больнице

Жительница Крыма Ксения Дмитриева обратилась в правоохранительные органы с заявлением на действия сотрудников Республиканской детской инфекционной клинической больницы.

Общество
Какой сегодня праздник 15 октября

Какой сегодня праздник 15 октября фото

Сегодня, 15 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Стал известен размер нового прожиточного минимума крымчан

Стал известен размер нового прожиточного минимума крымчан

В следующем году размер прожиточного минимума в Крыму увеличится на 594 рубля.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации