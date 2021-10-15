Прокуратура ходатайствует о снятии мэра Евпатории, он сам все отрицает

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Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука, сообщил источник в городском совете крымского курортного города.

«Комиссия горсовета поддержала прокурора по вопросу увольнения Тихончука, 22 октября сессия горсовета и депутаты будут голосовать», - сказал собеседник.

По его словам, в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым - «от спичек до простыней».

В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория.

Чуть позже Роман Тихончук опроверг информацию об обысках из-за его причастности к бизнесу и заявил, что готов бороться за свое честное имя.

«Эта информация действительности не соответствует. Компьютеры изымали в рамках других мероприятий, другого дела, по которому якобы я свидетель. А бизнесом я не занимаюсь с апреля 2019 года. Поэтому это все, как по мне, выдумка. И за свое честное имя готов бороться и с прокуратурой в том числе», – сказал Тихончук.

Он отметил, что никогда не скрывал, что занимался бизнесом на протяжении 25 лет. Но подчеркнул, что все права на должность и управление бизнесом передал. «Рассказывать мне, что я через аффилированных лиц продолжил заниматься бизнесом – это не соответствует действительности, и я это докажу, – сказал Тихончук.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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