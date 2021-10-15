Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 15 октября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 15 октября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500м), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 17, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 94 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 88 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью около 9 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 94 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 90 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 18, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 93 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 96 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 16, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 96 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью около 7 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 97 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 92 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 18, в Севастополе - 18, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 17, в Ялте - 18 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 20, в Турции - 26, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Прогноз погоды в Крыму на понедельник 11 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 11 октября.
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