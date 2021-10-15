Новый рекорд: сводка по COVID в Севастополе за сутки

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За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.

Прежде суточный максимум за все время пандемии в регионе фиксировался накануне, 14 октября, число заболевших тогда достигло 258. Выписаны с выздоровлением 188 пациентов, умерли трое. За все время пандемии в регионе от осложнений, связанных с заболеванием, скончались 1 182. Выздоровели 29 854. На сегодняшний день общее число заразившихся COVID-19 за все время борьбы с инфекцией в регионе составляет 33 945 человек.

Ранее сообщалось о том, что в республике за минувшие сутки зафиксировали абсолютный максимум за все время пандемии – 568 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 16 человек больше, чем накануне. По данным республиканского Минздрава, за этот период выздоровели 668 пациентов, 16 человек скончались.

Общее число заболевших коронавирусом в Крыму с начала пандемии достигло 86 481 человека. Выздоровели 73 433. Не справились с болезнью – 2749.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительных на Covid-19.

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