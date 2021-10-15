Власть
Назначен и.о. главы администрации Симферопольского района
Исполняющим обязанности руководителя администрации Симферопольского района стал бывший первый замминистра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
Решение принято на внеочередной сессии Симферопольского районного совета. На сессии депутаты приняли отставку с поста главы районной администрации Диониса Алексанова, утвердив кандидатуру Кратюка в качестве исполняющего обязанности руководителя администрации.
Алексанов написал заявление об увольнении 13 октября. Он руководил администрацией с ноября 2019 года. До этого был генеральным директором ООО «Агрокомпания Заря». Денис Кратюк – уроженец Симферополя, ему 39 лет.
Имеет два высших образования по специальностям «инженер-механик» и «агрономия».
С 2003 по 2013 годы работал на различных должностях в Крымском республиканском проектно-технологическом центре охраны плодородия почв и качества продукции, затем – заведующим лабораторией в крымском филиале Института охраны почв Украины.
В 2015-2020 годах – начальник отдела, затем директор Центра агрохимической службы «Крымский».
В феврале 2020 года стал первым заместителем министра сельского хозяйства Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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