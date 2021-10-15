Многодетным семьям Ялты датчики дыма устанавливают бывшие наркоманы и алкоголики

Некоммерческая организация «Переправа», которая помогает людям с зависимостями, сотрудничает с администрацией крымского курорта.

Как сообщила в соцсетях глава Ялты Янина Павленко, работа ведется МЧС, городским Центром социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также общественной организацией «Переправа».

«200 установили, до конца года — еще 400», — отметила Павленко.

Как рассказал руководитель НКО «Переправа» Юрий Шуринов, акция действует с начала этого года.

Таким способом бывшие алкоголики, наркоманы, которых опекает организация, безвозмездно оказывают помощь городу. Помимо бесплатного труда, «Переправа» закупает за свой счет сами приборы оповещения о задымлении помещений — около 300 рублей за штуку.

Как добавила директор Ялтинского центра соцслужб для семьи, детей и молодежи Жанна Кислица, такая помощь оказывается не только многодетным, но и всем, кто проживает в социально опасных условиях.

В свою очередь глава пресс-службы ГУ МЧС по Крыму Лина Кратюк объяснила, что эта акция действует во всех регионах республики.

«Автономный пожарный извещатель работает на батарейке и реагирует на концентрацию дыма в помещении», — рассказала представитель ведомства.

Как только допустимый уровень дыма превышает норму, раздается настолько пронзительный звук, что его невозможно пропустить, даже если спать в это время. Это рассчитано на предупреждение пожара на ранней стадии — на пульт спасателей датчик не передает информацию.

В качестве примера Лина Кратюк привела случай в одном из южнобережных поселков: датчик сработал через несколько дней после установки, и мама успела вывести детей на улицу до того, как разгорелось пламя.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь может столкнуться с проблемами в период отопительного сезона. Тепловые сети города износились на 90%, для их замены нужно много денег и не один год работы.

В Керченской исправительной колонии уже несколько дней не работает канализация. В Керченской исправительной колонии №2 уже в течение нескольких дней заключенные и сотрудники не могут посещать туалеты и душевые, здесь засорена канализация.

Жители Армянска страдают от непригодной для употребления воды. Уже четыре дня горожанам подают жидкость цвета ржавчины, которая портит бытовую технику и угрожает здоровью людей.

Аксенов уверен в срыве сроков благоустройства площади Куйбышева. Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе должно быть завершено до 20 октября, однако объем выполненных работ и недостаточное количество строителей на объекте заставляют усомниться в соблюдении этого срока.