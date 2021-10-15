Массовая гибель птиц пока не коснулась крымских заповедников

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Массовая гибель птиц, зафиксированная специалистами на востоке полуострова у основания Арабатской стрелки в последние дни сентября, не перешла на территории заповедников, которые располагаются севернее и южнее места трагедии.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор объединенной дирекции заповедников «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

По его словам, сообщением о гибели пернатых оперативно поделились с заповедниками в Министерстве экологии республики, это позволило сотрудникам ООПТ своевременно начать мониторинг своих территорий.

«Мы организовали осмотр территорий Казантипского и Опукского заповедников и заповедника «Лебяжьи острова», наиболее посещаемых перелетными птицами. На наших территориях погибших птиц не было обнаружено, - отметил Бородин. – Но пока мы все равно держим этот вопрос на контроле, инспекция проинструктирована, что в этом случае нужно делать».

В случае если мертвые птицы все же будут обнаружены, трупы будут сразу же отправлены на исследование, а места обнаружения зафиксированы для дальнейшего наблюдения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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