Происшествия
Массовая гибель птиц пока не коснулась крымских заповедников
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Массовая гибель птиц, зафиксированная специалистами на востоке полуострова у основания Арабатской стрелки в последние дни сентября, не перешла на территории заповедников, которые располагаются севернее и южнее места трагедии.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор объединенной дирекции заповедников «Заповедный Крым» Андрей Бородин.
По его словам, сообщением о гибели пернатых оперативно поделились с заповедниками в Министерстве экологии республики, это позволило сотрудникам ООПТ своевременно начать мониторинг своих территорий.
«Мы организовали осмотр территорий Казантипского и Опукского заповедников и заповедника «Лебяжьи острова», наиболее посещаемых перелетными птицами. На наших территориях погибших птиц не было обнаружено, - отметил Бородин. – Но пока мы все равно держим этот вопрос на контроле, инспекция проинструктирована, что в этом случае нужно делать».
В случае если мертвые птицы все же будут обнаружены, трупы будут сразу же отправлены на исследование, а места обнаружения зафиксированы для дальнейшего наблюдения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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