Кубок Крыма по футболу: определены пары полуфиналистов

В Кубке Крымского футбольного союза прошли ответные четвертьфинальные матчи. Два противостояния завершились только после серии пенальти.

ФК «Севастополь» – ФК «Евпатория» – 2:1 (0:1), по пенальти – 6:7

Голы: Айметдинов, 46, Смирнов, 80 – Нуридинов, 8 (с пенальти).

Послематчевые пенальти забили: Матвиенко, Мироненко, Цой, Голенков, Челядник, Супрун– Максимов, Атаев, Маргиев, Ануфриенко, Автаев, Харченко, Хомич.Послематчевые пенальти не забили: Ткач, Солович– Ахунов.

«Севастополь» и «Евпатория», похоже, просто не могут проводить скучные матчи. Тем более, когда речь идет о кубковых сражениях.

«Морякам» нужно было отыгрываться после минимального поражения в Евпатории. Но вместо этого хозяева получили гол в свои ворота уже на 8-ой минуте. Длявер Нуридинов реализовал справедливо назначенный пенальти.

После перерыва «Евпатория» должна была решать все свои проблемы. В одной из контратак гости вышли вчетвером на двух защитников «моряков». Но увеличить отрыв в счете «горожане» не смогли.

В итоге «Севастополь» сравнял счет, вырвался вперед и даже успел забить гол, отмененный арбитром.

Все решилось в серии послематчевых пенальти, где «Евпатория» оказалась сильнее — 7:6.

«ТСК-Таврия» (Симферополь) – «Гвардеец» (Скворцово) – 1:2 (1:1)

Голы: Одинцов, 42 – Плотников, 45+2 (в свои ворота), Хахалев, 55 (с пенальти).

«ТСК-Таврия» и «Гвардеец» вновь оправдали ожидания болельщиков. В первой встрече клубы на двоих забили четыре мяча. В ответной – на один гол меньше.

В конце первого тайма команды обменялись забитыми мячами. Евгений Одинцов открыл счет за «ТСК-Таврию», а его одноклубник Кирилл Плотников отправил мяч в свои ворота – 1:1.

Решающим стал момент, произошедший в начале второго тайма. «Гвардеец» заработал пенальти, который реализовал Данила Хахалев. Скворцовцы пробились в полуфинал.

«Океан» (Керчь) – «Кызылташ» (Бахчисарай) – 0:0, по пенальти – 2:3

Послематчевые пенальти забили: Чернышев, Седов – Волков, Герасимов, Польский.Послематчевые пенальти не забили: Колесников, Гогичаишвили, Короев – Пшеничников.

В Керчи «Океан» и «Кызылташ» неожиданно разошлись миром. После четырех мячей в Бахчисарае команды ни разу не забили в ответном матче.

Исход противостояния решила серия послематчевых пенальти, где сильнее оказался «Кызылташ» — 3:2. «Рубин Ялта» – «Алустон-ЮБК» (Алушта) – 3:0 (1:0)

Голы: Оболенцев, 26, 71, Гадзаов, 55.

Удаление: Кацаев Адлан (после матча).

В противостоянии новичков Премьер-лиги сильнее оказался ялтинский «Рубин».

Подопечные Валерия Есипова проиграли в Алуште со счетом 0:1. Но в ответном матче «Рубин» создал больше опасных моментов. На старте второго тайма ялтинцы вышли в двухматчевом противостоянии вперед.

А окончательно алуштинцы добили себя сами. На 71-ой минуте защита гостей чудовищно ошиблась, и Александр Оболенцев оформил дубль.

Весной в 1/2 финала Кубка КФС сыграют «Кызылташ», «Евпатория», «Рубин Ялта» и «Гвардеец».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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