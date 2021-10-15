Происшествия
Крымчанин побил 87-летнюю бабушку и отправился в тюрьму
Как установил суд, в апреле этого года 35-летний местный житель, будучи подшофе, избил свою 87-летнюю бабушку.
По данным материалов уголовного дела он с силой ударил ее ладонью по голове в область левого уха, рассказали в пресс-службе прокуратуры РК.
«На суде мужчина полностью признал свою вину и был приговорен к 1 году и 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель крымского села угнал автомобиль, застрял в грязи и попал в тюрьму. Как установил суд, в декабре прошлого года 22-летний ранее судимый житель Нижнегорского района Крыма, будучи подшофе, угнал мопед другого местного жителя, который оставил свой транспорт и ненадолго отлучился.
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Рецидивист обокрал детсад в Симферополе. Мужчина с судимостью украл игровой комплекс с территории одного из детских садов Симферополя.
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