Крымчанин побил 87-летнюю бабушку и отправился в тюрьму

Как установил суд, в апреле этого года 35-летний местный житель, будучи подшофе, избил свою 87-летнюю бабушку.

По данным материалов уголовного дела он с силой ударил ее ладонью по голове в область левого уха, рассказали в пресс-службе прокуратуры РК.

«На суде мужчина полностью признал свою вину и был приговорен к 1 году и 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Житель крымского села угнал автомобиль, застрял в грязи и попал в тюрьму. Как установил суд, в декабре прошлого года 22-летний ранее судимый житель Нижнегорского района Крыма, будучи подшофе, угнал мопед другого местного жителя, который оставил свой транспорт и ненадолго отлучился.

В Симферополе рабочий присвоил себе оборудования на полмиллиона и перестал ходить на работу. В полицию обратился один из предпринимателей крымской столицы, который пожаловался на своего сотрудника.

Рецидивист обокрал детсад в Симферополе. Мужчина с судимостью украл игровой комплекс с территории одного из детских садов Симферополя.

В Керчи задержали подвыпившего похитителя «Газели». Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. На угнанном автомобиле он успел совершить ДТП, рассказали в пресс-службе МВД по РК.