Крупнейшая страховая компания РФ отказалась работать в Севастополе

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Правопреемник Главного управления иностранного страхования СССР не предоставляет свои услуги в городе-герое.

Компания «Ингосстрах», входящая в ТОП-5 крупнейших российских страховых организаций, отказалась предоставлять свои услуги на территории Севастополя.

Об этом стало известно местному блогеру Юрию Югансону, который попытался обратиться в компанию с целью страхования гражданской ответственности при эксплуатации дрона в городе-герое. Он опубликовал скриншот с сайта компании, где видно, что при заполнении анкеты для получения страховки ресурс выдает ошибку: в появляющемся окне говорится, что действие программы страхования не распространяется на Севастополь.

«Крым – снова не Россия?», - задался вопросом фотограф.

Также он сообщил о том, что ему не удалось оформить подписку на сервисы «Сбербанка» несмотря на то, что соответствующее предложение ему поступило от самой компании.

«Попытался скачать их приложение – болт! На вашей территории сие невозможно!», - написал Югансон.

Напомним, что на территории Крымского полуострова до сих пор не работает ни один из крупнейших российских банков, в том числе «Сбербанк». По словам его главы Германа Грефа, открытие офиса в регионе ставит под угрозу всю финансовую систему России.

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