Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +13
море +17

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму: в больницах разворачивают дополнительные койки

07:44 пятница, 15 октября 2021
Коронавирус в Крыму: в больницах разворачивают дополнительные койки

фото © pixabay.com

Коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в крымских больницах занят на 88%, медучреждения разворачивают дополнительные места.

Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Республики Крым – министра труда и социальной защиты Елены Романовской.

«Коечный фонд занят на 88,4%, по состоянию на 14 октября доразвернут до 4 410 коек в 31 медицинской организации. Из них 4 229 - для взрослых, 181 - для детей», - сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день лечение получают 9 681 человек: 5 783 находятся на амбулаторном лечении, 3 898 в стационарах, из них с диагнозом новая коронавирусная инфекция – 3 447, внебольничная пневмония – 451.

За сутки из больниц выписано 427 пациентов, поступило на лечение 292. Среди заболевших большинство – граждане старше 60 лет, таких 2 217 человек.

Пациентов в возрасте от 31 до 60 – около полутора тысяч, заболевших в возрасте до 18 лет – 147. Как ранее сообщалось, за минувшие сутки установлен очередной максимум по числу заболевших с начала пандемии – 552 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии и Бахчисарайском районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма готовятся к введению системы QR-кодов для вакцинированных. Власти Крыма рассматривают возможность введения на территории республики системы QR-кодов для вакцинированных от коронавируса.

По Крыму ездит призывающую к вакцинации от COVID-19 машина. Власти Керчи запустили автомобиль, который ездит по городу и призывает жителей привиться от коронавируса.

Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 установлен в Севастополе. Медики в Севастополе за минувшие сутки выявили более 250 новых случаев COVID-19, что является максимумом за все время пандемии.

В Крыму 552 новых заболевших ковидом. За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 552 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 8 больше, чем днем ранее.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительных на Covid-19.

Общество
Какой сегодня праздник 15 октября

Какой сегодня праздник 15 октября фото

Сегодня, 15 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Катастрофическая ситуация: в Севастополе не хватает медиков для работы с ковидными больными

Катастрофическая ситуация: в Севастополе не хватает медиков для работы с ковидными больными

В Севастополе катастрофически не хватает врачей для работы с ковидными больными, а также медсестер и санитаров.

Коронавирус в Крыму
Как будут работать торговые центры в Севастополе с 15 октября

Как будут работать торговые центры в Севастополе с 15 октября

В правительстве Севастополя разъяснили, как будут работать торговые центры после ужесточения антиковидных мер в регионе, а также как непривитым пройти в ТЦ, чтобы вакцинироваться.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации