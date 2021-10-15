Коронавирус в Крыму: в больницах разворачивают дополнительные койки

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Коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в крымских больницах занят на 88%, медучреждения разворачивают дополнительные места.

Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Республики Крым – министра труда и социальной защиты Елены Романовской.

«Коечный фонд занят на 88,4%, по состоянию на 14 октября доразвернут до 4 410 коек в 31 медицинской организации. Из них 4 229 - для взрослых, 181 - для детей», - сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день лечение получают 9 681 человек: 5 783 находятся на амбулаторном лечении, 3 898 в стационарах, из них с диагнозом новая коронавирусная инфекция – 3 447, внебольничная пневмония – 451.

За сутки из больниц выписано 427 пациентов, поступило на лечение 292. Среди заболевших большинство – граждане старше 60 лет, таких 2 217 человек.

Пациентов в возрасте от 31 до 60 – около полутора тысяч, заболевших в возрасте до 18 лет – 147. Как ранее сообщалось, за минувшие сутки установлен очередной максимум по числу заболевших с начала пандемии – 552 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии и Бахчисарайском районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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