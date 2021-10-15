Какой сегодня праздник 15 октября

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Сегодня, 15 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day)

Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук (Global Handwashing Day), который впервые прошел в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Тогда более 120 миллионов детей во всем мире вымыли руки с мылом в более чем 70 странах.

Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки — это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своей чистоплотности и воспитания. С другой стороны, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе.

Во многих странах в День мытья рук при помощи СМИ дается старт общенациональным гигиеническим кампаниям, школьникам раздают информационные брошюры. Не обходится и без своеобразных рекордов. Так, несколько лет назад 15 октября жители Бангладеш провели грандиозную по количеству участников акцию — по всей стране одновременно мыли руки 53 тысячи человек.

Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women)

Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women), отмечаемый ежегодно 15 октября, призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд.

Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными. А если учесть, что 76% беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, обеспечение доступа сельских женщин к производственным сельскохозяйственным ресурсам может способствовать сокращению масштабов голода и нищеты в мире.

Но, несмотря на это, они зачастую не имеют возможности защитить свое право на землю, получить доступ к жизненно важным услугам, таким как медицинское обслуживание, кредиты или образование. Их жизненно важный вклад в общественную жизнь во многих странах остается невидимым.

Куприян и Устинья

В этот день отмечается память трех мучеников, погибших за веру в начале 4 века: Киприана, Иустины и Феоктиста. Киприан жил в Антиохии и с детства обучался языческой философии, а достигнув зрелости, был посвящен в жрецы. Говорили, что он обрел великую силу и видел самого князя тьмы.

Также сегодня, 15 октября, отмечают такие праздники:

- День импровизатора

- День памяти святых мучеников Киприана и Иустины

- Международный день белой трости (International White Cane Safety Day)

- День адресно-справочной службы ФМС РФ

- День собирания осенних листьев

- День синдрома дубликации хромосомы (World Idic15 Awareness Day)

- День ворчуна (National Grouch Day) в США

- День творожного сыра (National Cheese Curd Day) в США

- День учителя в Бразилии

- День грибов (National Mushroom Day) в США

- День матери в Малави

- День студента в Индии

- День борьбы со СПИДом среди латиноамериканцев (National Latinx AIDS Awareness Day) в США

- День работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси

- День жаркого с фазаном (National Roast Pheasant Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Давид, Феоктист, Константин, Федор, Георгий, Василий, Степан, Яков, Михаил, Сильван, Андрей, Дмитрий, Анна, Тереза, Киприан, Борис, Касьян (Кассиан), Аврелия, Юстина (Иустина, Устинья).

Что происходило 15 октября в прошлые годы

533 - великий византийский полководец Велизарий вступает в Карфаген, отбив его у вандалов, что стало началом конца королевства Вандалов.

1570 - основана нынешняя столица Северной Кореи город Пхеньян.

1582 - вводится григорианский календарь папой римским Григорием XIII.

1917 - расстреляна знаменитая шпионка, танцовщица Мата Хари за деятельность в пользу Германии.

1973 - популярная операционная система UNIX обновилась до четвертой версии.

1981 - основана легендарная метал-группа Metallica.

1985 - начало конца СССРМ. Горбачев объявил о планах экономической перестройки.

1992 - признан виновным в 52 убийствах серийный маньяк Андрей Чикатило.

2005 - митинг в Киеве перерос в кровавую драку между на националистами и коммунистами.

2007 - компанией Intel объявлено о разработке нового процессора для мобильных применений - Intel Atom, в настоящее время с успехом применяющихся в ноутбуках, нетбуках др..

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 октября. Какие праздники будут завтра?

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