Юную крымчанку довели до кровавых пролежней в инфекционной больнице

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Жительница Крыма Ксения Дмитриева обратилась в правоохранительные органы с заявлением на действия сотрудников Республиканской детской инфекционной клинической больницы.

Она рассказала, что за несколько недель, которые ее дочь провела в реанимации медучреждения, у нее образовались кровавые пролежни по всему телу.

«В январе этого года произошло ДТП в городе Санкт-Петербурге, после которого наш ребенок находится в вегетативном состоянии. 2 июня мы прилетели в Крым и находились уже дома, – рассказала она. – 1 сентября ребенок заболел – была высокая температура, и по «скорой» нас забрали в инфекционную больницу, в реанимацию».

Как пояснила Ксения Дмитриева, в результате ДТП ее 17-летняя дочь получила множественные травмы, но кожные покровы у нее были совершенно чистые, а после лечения в инфекционной больнице все тело ребенка оказалось в кровавых пролежнях.

«Это все (пролежни) мы заработали в реанимации инфекционной больницы – на голове, на пяточках, на ягодицах, – рассказала мама девочки. – Они (врачи) сказали: ну вы же знаете, от чего пролежни появляются. А я ответила, что у меня ребенок лежал дома, и не было ни единого пролежня, а вы меня уверяли, что каждый час ее переворачиваете и никаких пролежней нет. А когда мы перевелись в Республиканскую детскую клиническую больницу и я сняла подгузник с нее, я просто прозрела».

Сейчас у пациентки, со слов мамы, хорошая динамика, медики другой больницы лечат пролежни и стараются не комментировать работу коллег.

Ксения Дмитриева написала заявление в полицию и обращения в прокуратуру и Следственный комитет по факту непрофессионального ухода за ребенком в инфекционной больнице.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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