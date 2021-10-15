Общество
Хризантемы открывают осенний бал в Крыму
В Крыму в октябре стартует традиционный 68-й бал хризантем.
В этом году он станет особенным — почти 50 новых видов цветов будут представлены впервые, сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.
Коллекцию хризантем НБС начал формировать практически с начала основания сада — в 1812 году. Сегодня она является самой крупной в России. Ей нет аналогов ни по количественному, ни по качественному составу.
На 68-м балу «царицы осени» посетители сада познакомятся с сотнями хризантем разных сортов и форм, в том числе и с созданными в последние годы крымскими специалистами.
«46 хризантем-новинок выйдут на широкую публику в этом году в первый раз. Для них, по полюбившейся всеми традиции, посетители сада смогут предложить свои уникальные названия», — рассказали в НБС.
Массовое цветение хризантем стартует во второй половине октября — начале ноября и в зависимости от погодных условий может продолжаться до декабря.
Но есть и сорта, которые своим цветением уже радуют глаз: Hebe, Madras, «Арт Деко», «Белая Река», «Летний Снег», «Розовый Фламинго», «Солнечная Феерия», «Янтарная Брошь» и другие.
В тексте использованы материалы: Форпост
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