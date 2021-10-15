Происшествия
Грузовик повредил путепровод на трассе «Таврида»
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором кузов грузового автомобиля повредил путепровод на федеральной трассе «Таврида».
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, по предварительным данным, 13 октября около полудня на 220 километре автодороги Керчь-Севастополь водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» с поднятым кузовом во время проезда под мостовым переходом допустил столкновение с дорожным покрытием, после чего кузов отломился от автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал.
Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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