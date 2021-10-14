Жители Армянска страдают от непригодной для употребления воды

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Уже четыре дня горожанам подают жидкость цвета ржавчины, которая портит бытовую технику и угрожает здоровью людей.

В Армянске уже четыре дня подряд горожанам подают непригодную для питья и приготовления еды воду. Об этом местные жители массово сообщают в соцсетях.

По словам Александры Папковой, мутная желто-коричневая жижа привела к поломке ее стиральной машины. Другая жительница города Ирина Судник рассказала, что диспетчер местного водоканала в ответ на жалобу отвечает, что на предприятии в курсе проблемы, но что делать – не знают. При этом подвоз питьевой воды жителям не осуществляется.

Отметим, что в Крыму участились случаи, когда из кранов в домах у людей течет вода разных цветов. Так, недавно симферопольцы пожаловались на коричневую жидкость, а ранее появились фотографии голубой воды, пахнущей антифризом, которую также подавали жителям крымской столицы. В Керчи вода и вовсе приобрела черный цвет.

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