Ялту атаковали медузы

фото © travel.ru

Ялту атаковали огромные медузы. Видео крымчане выкладывают в соцсетях.

Медузами крымчан, безусловно, не удивить, однако их массовое нашествие – явление нерядовое. Тем более, что непрошенные гости достигают солидных размеров.

Судя по видео, корнероты, кишащие в воде вдоль набережной Ялты, сравнимы по размеру со средними арбузами.

Напомним, вид корнеротов, обитающий возле Крыма, ученые называют Rhizostoma pulmo. Согласно биологической классификации они представляют тип стрекающие, класс сцифоидные. Это единственная ядовитая медуза, обитающая в окрестностях Крыма. Убить человека корнерот, в принципе, не может, но причинить боль способен: прикосновение к щупальцам вызывает ощущение сильного жжения, кожа краснеет, опухает и болит. Может развиться серьезная аллергическая реакция.

Поэтому там, где появляются корнероты, лучше не купаться.

В конце июля полчища корнеротов объявились у побережья Крыма в Азовском море, и местные власти даже обвинили их в срыве туристического сезона.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Песок с одного из лучших пляжей Крыма вывозят на стройку. Бесплатный стройматериал рассыпают по мешкам и увозят на свои стройплощадки при молчаливом согласии местных властей.

Ласпи из бухты мечты превратилась в бухту помойки. В курортном поселке образовалась большая стихийная свалка, которую не спешат ликвидировать отвечающие за это службы.

Эксперты установили источник заражения птиц в Крыму. Гибель тысяч птиц на заливе Сиваш на севере Крыма вызвана инфекцией, принесенной перелетными птицами.

Причиной гибели тысячи пернатых в Крыму может быть птичий грипп. Причиной массового падежа птицы на озере Сиваш в Крыму стал птичий грипп, а не отравление.