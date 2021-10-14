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Все для охотников: в Крыму выпустили 200 фазанов

Ежегодное расселение фазанов состоялось в Джанкойском районе Крыма в рамках проведения биотехнических мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.

Выпуск 200 птиц осуществили в общедоступных охотничьих угодьях «Калиновское» и «Маслово».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин и заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Владимир Капитонов.

Всего в рамках государственного контракта планируется расселить 750 фазанов на территории Джанкойского, Раздольненского, Бахчисарайского, Симферопольского районов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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