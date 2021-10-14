Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Как будут работать торговые центры в Севастополе с 15 октября ● По Крыму ездит призывающую к вакцинации от COVID-19 машина ● Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 установлен в Севастополе ● В Крыму 552 новых заболевших ковидом ● Крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать сразу на 5 тысяч рублей
Власти Крыма готовятся к введению системы QR-кодов для вакцинированных
фото © vesti.ru
Власти Крыма рассматривают возможность введения на территории республики системы QR-кодов для вакцинированных от коронавируса.
Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Крым 24».
«Задачу такую поставил глава республики (Сергей Аксенов). Эту работу мы начинаем. Возможно, да, это (будет реализовано), – сказал Гоцанюк. – Такое мероприятие, возможно, будет введено и в Крыму».
Он подчеркнул, что власти не рассматривают возможность введения локдауна на полуострове. «Постараемся этого не допустить», – подчеркнул премьер Крыма.
Ранее система QR-кодов для вакцинированных была введена в Севастополе. По мнению ученых, введение такого контроля на полуострове станет действенной мерой для стимуляции вакцинации от COVID-19.
В начале октября власти ужесточили коронавирусные ограничения в Крыму. Новые ограничения предусматривают перевод части персонала на дистанционный режим работы и введение ПЦР-тестирования непривитых в коллективах предприятий сферы услуг.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 установлен в Севастополе. Медики в Севастополе за минувшие сутки выявили более 250 новых случаев COVID-19, что является максимумом за все время пандемии.
В Крыму 552 новых заболевших ковидом. За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 552 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 8 больше, чем днем ранее.
Технология проверки QR-кодов в Севастополе пока не отработана. Пока и горожанам, и гостям города лучше распечатать сертификат на бумаге.
В Крыму могут в любой момент ужесточить антиковидные меры. Власти Крыма пока не планируют вводить жесткий локдаун.
Власти Крыма готовятся к введению системы QR-кодов для вакцинированных
Власти Крыма рассматривают возможность введения на территории республики системы QR-кодов для вакцинированных от коронавируса.
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