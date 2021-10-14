В Ялте росгвардейцы заблокировали авто с пьяным водителем

В Ялте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который колесил по городу на машине в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подозрительное авто заметили росгвардейцы во время патрулирования.

Водитель игнорировал правила дорожного движения, поэтому правоохранители решили остановить его.

«Сотрудники Росгвардии, проинформировав дежурного по центру оперативного управления, предприняли меры по задержанию нарушителя и вскоре блокировали и остановили транспортное средство. За рулем находился 44-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения», - рассказали в крымском управлении Росгвардии.

Нетрезвого нарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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