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Власть

В Симферополе перестали работать два новых фонтана

В крымской столице на реконструированной площади у Дома культуры профсоюзов (ДКП) уже две недели не работают два новых фонтана.

В администрации Симферополя сообщили, что они не функционируют из-за проблем с сетями водоснабжения в этой части города.

«Фонтаны не работают из-за проблемы с сетями водоснабжения. Работаем по данному вопросу с коллегами из ГУП РК «Вода Крыма», – сообщили в администрации.

В мае в Симферополе на реконструированной площади у Дома культуры профсоюзов (ДКП) заработали два фонтана.

Работы по реконструкции территории у Дома культуры профсоюзов начались еще в августе 2020 года. Заказчиком проекта выступил Департамент городского хозяйства администрации Симферополя.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Севастопольцы круглые сутки смогут жаловаться на холод в домах. Управляющие компании Севастополя в течение недели должны устранить все недоработки, которые могут помешать подать тепло в квартиры.

Коммунальное хозяйство Ялты пополнилось новой спецтехникой. Муниципальный автопарк Ялты получил новую спецтехнику.

Общественники Севастополя забили тревогу. Бесконтрольную и хаотичную застройку территорий Севастополя необходимо прекратить, а городским чиновникам необходимо как можно скорее заняться решением проблемы водоснабжения сельских зон.

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