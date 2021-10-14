Власть
В Симферополе перестали работать два новых фонтана
В крымской столице на реконструированной площади у Дома культуры профсоюзов (ДКП) уже две недели не работают два новых фонтана.
В администрации Симферополя сообщили, что они не функционируют из-за проблем с сетями водоснабжения в этой части города.
«Фонтаны не работают из-за проблемы с сетями водоснабжения. Работаем по данному вопросу с коллегами из ГУП РК «Вода Крыма», – сообщили в администрации.
В мае в Симферополе на реконструированной площади у Дома культуры профсоюзов (ДКП) заработали два фонтана.
Работы по реконструкции территории у Дома культуры профсоюзов начались еще в августе 2020 года. Заказчиком проекта выступил Департамент городского хозяйства администрации Симферополя.
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