В Севастополе у мусорных баков нашли голодную девочку

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Следователи начали проверку сообщений о том, что в Севастополе местная жительница обнаружила на улице голодную несовершеннолетнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.

Об инциденте стало известно в ходе мониторинга социальных сетей и СМИ.

Жительница Нахимовского района во время прогулки обнаружила не по погоде одетую девочку, которая искала еду в мусорных баках. Пенсионерка приютила у себя ребенка, помыла, накормила и обратилась в полицию. Делом заинтересовался Следком.

«Проверка проводится на предмет наличия в действиях должностных лиц органов системы профилактики признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан)», - говорится в сообщении ведомства.

Как установили правоохранители, с июня текущего года семья, где проживают 9-летняя девочка и ее 7-летний брат, состояла на учете в органах профилактики, в сентябре из школы поступил сигнал, что дети не приступили к обучению.

Женщину неоднократно находили в состоянии алкогольного опьянения, она не имела постоянного места жительства.

Органы системы профилактики знали о том, что эта семья находится в трудной жизненной ситуации, подчеркнули в Следкоме, «однако на протяжении длительного времени не принимали действенных мер, чем ставили жизнь и здоровье несовершеннолетних под угрозу». Сейчас дети находятся в социальном учреждении, угрозы их жизни и здоровью нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики, в чьем непосредственном ведении находилась данная семья», - отметили в крымском управлении Следкома.

Вместе с тем следствие обратилось к прокурору с ходатайством о передаче материалов проверки в отношении матери из органов МВД в производство Следкома.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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