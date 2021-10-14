В Крыму силовики задержали 16-летнего гражданского журналиста

В Крыму возле здания Крымского гарнизонного военного суда силовики задержали 16-летнего гражданского журналиста Амара Абдулгазиева, который является сыном задержанного Тофика Абдулгазиева, признанного политзаключенным.

Об этом сообщили в общественном объединении «Крымская солидарность».

«Я освещал новости с судебного заседания и ко мне подошел сотрудник полиции, потребовал предъявить документы», – комментирует Амар.

По словам журналиста, его посадили в машину без его согласия.

«Они посадили меня в машину, но я сомневаюсь в законности данных действий, так как являюсь несовершеннолетним», – рассказал Абдулгазиев.

Со слов Амара Абдулгазиева, его отвезли в районный отдел полиции на улице Футболистов в Симферополе. Его также намеревались снять на видео, обосновывая тем, что его нужно внести в базу данных.

«Я сказал, что они не имеют права меня снимать без адвоката и родителей», – ответил Абдулгазиев.

Уточняется, что гражданский журналист ожидает приезда адвоката в отделе полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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