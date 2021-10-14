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В Крыму проведут «картофельную» реформу

17:25 четверг, 14 октября 2021
В Крыму проведут «картофельную» реформу

фото © ukrinform.ru

Северные и центральные регионы России снабдят Крымский полуостров картофелем.

Об этом сообщил председатель Ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев.

Осенью в Крыму резко выросли цены на второй хлеб. Это произошло по нескольким причинам, включая дефицит сельскохозяйственной культуры в республике. Местные аграрии могут обеспечить рынок картофелем лишь на 40 процентов.

«Крым не является «картофельным» регионом. Да и завозят его сейчас из субъектов, где картофель выращивают не так массово. Отсюда и недостаток этого продукта в торговых точках, и, как следствие, подорожание», — объяснил наш собеседник.

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Сейчас цена одного из ходовых продуктов варьируется от 45 до 60 рублей за килограмм. Цель руководства республики — снизить стоимость до 30 рублей.

«Ассоциация содействия торговле Крыма совместно с Минпромом РК планирует организовать поставку картофеля из центральных и северных регионов», — сообщил Сергей Макеев.

Как сообщалось, по мнению экспертов, в сентябрьском подорожании основного овоща виновна не только логистика и полив, но и то, что крымские, а также материковые аграрии еще не приступили к уборке второго урожая.

В соседнем с Крымом регионе — Севастополе — цены на продуктовых рынках также шокировали местных жителей. По словам горожан, стоимость картофеля на рынке начинается от 70 рублей за килограмм.

В тексте использованы материалы: Форпост

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