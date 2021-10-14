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В Крыму практически запретили любительскую рыбалку
фото © Новости Крыма
С 1 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года в некоторых районах Крым будет действовать запрет на вылов водных биологических ресурсов во время любительской рыбалки.
Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ России по РК.
Специалисты отмечают: вводимые ограничения нужны для того, чтобы сохранить популяции различных видов. По информации пограничников, вылов будет запрещен сразу в нескольких зонах, на расстоянии 100 метров от берега.
Речь идет об акватории Ялтинских пассажирского и торгового морпортов, акватории порта МДЦ «Артек», а также о набережной Ялты, Феодосийском заливе, территории от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый, от мыса Меганом до мыса Пещерный включительно.
«Большинство видов рыб Черного моря с понижением температуры воды образовывают плотные скопления вблизи береговой линии и ведут малоподвижный образ жизни, вследствие чего становятся более доступными для вылова», - отмечают крымские пограничники.
Специалисты считают, что данный запрет необходим, иначе экологии Черного моря будет нанесен серьезный урон.
«Это абсолютно оправданная мера. Сейчас много молодняка, которому необходимо окрепнуть, спокойно пережить непогоду и полноценно питаться. В этот период рыба прибивается ближе к берегу, в зимовальные ямы. За период запрета молодняк как раз успеет окрепнуть», - рассказала сотрудник филиала Института биологии южных морей имени Ковалевского – Карадагской научной станции Ирина Логоминова.
По ее словам, рыба не «на авось» подходит к берегу: на то есть определенные причины.
«Места выбираются не просто так: прибрежная часть - это место, где рыба может спокойно пережить зиму и сильные шторма. Выбираются закрытые места: бухты и заливы. В этот период морские обитатели становятся легкой добычей для человека», - сказала специалист.
Однако, по мнению Ирины Логоминовой, данных мер недостаточно.
«Хорошо бы, если бы подобные ограничения действовали не только в осенне-зимний период, промежуточные запреты были полезны и весенне-летний сезон», - подытожила она.
Стоит уточнить, что за пределами 100-метровой зоны вылов разрешен, но есть нюансы: размер улова ограничен.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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