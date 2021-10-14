Происшествия
В Крыму нашли теплицу с марихуаной
Как выяснили оперативники, на территории своего частного дома в Кировском районе Крыма 37-летний местный житель оборудовал теплицу площадью 180 кв.м.
На момент задержания у него обнаружили и изъяли 17 кустов конопли, а также высушенные части растения массой свыше 99 граммов, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как пояснил сам хозяин теплицы – растение он хранил и выращивал для приготовления лекарственной настойки, без цели сбыта. При этом семена, по его словам, якобы были собраны с дикорастущего куста.
Несмотря на такое оправдание правоохранители все же возбудили в отношении мужчины уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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