Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать сразу на 5 тысяч рублей ● Технология проверки QR-кодов в Севастополе пока не отработана ● В Крыму могут в любой момент ужесточить антиковидные меры ● В детсаду и трех школах Симферополя обнаружили коронавирус ● Почти два процента вакцинированых крымчан заболели ковидом
В Крыму 552 новых заболевших ковидом
фото © meduza.io
За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 552 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 8 больше, чем днем ранее.
Об этом сообщила вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.
Всего на сегодняшний день лечение от ковида получают 9 681 крымчанин. Из них 381 пациент находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 17 пациентов на инвазивном аппарате ИВЛ, 102 пациентов на неинвазивном аппарате ИВЛ, 262 пациента на кислородной поддержке. 1608 человек получают оксигенотерапию.
«На сегодняшний день на амбулаторном лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится 5 783 человека, а в стационарах республики – 3 898 пациентов. Из них с диагнозом новая коронавирусная инфекция – 3 447, внебольничная пневмония – 451», — уточнила Романовская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму могут в любой момент ужесточить антиковидные меры. Власти Крыма пока не планируют вводить жесткий локдаун.
Почти два процента вакцинированых крымчан заболели ковидом. Среди вакцинированных двумя компонентами крымчан количество заболевших составляет не больше 1,8%.
В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в Крыму подтверждено еще 544 новых случая заболевания ковидом. Это новый антирекорд, сообщила сегодня на брифинге вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.
Специалист предложил ужесточить ковидные ограничения в Крыму. Профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев считает, что в Республике Крым надо ужесточать ковидные ограничения вплоть до введения системы QR-кодов.
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Коронавирус в Крыму
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