В Алуште на горе Бабуган застрял внедорожник с пятью детьми

Легковой автомобиль Land Rover с семью пассажирами застрял в размытом грунте на склоне горы Бабуган под Алуштой, выручать людей пришлось крымским спасателям.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. В застрявшей машине находились двое взрослых и пять несовершеннолетних, которые не могли самостоятельно выбраться. На помощь им пришел дежурный отряд алуштинских спасателей.

«По прибытии спасатели выяснили, что на склоне горы Бабуган в размытом грунте застрял легковой автомобиль Land Rover и существует угроза его соскальзывания с последующим опрокидыванием. Спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали автомобиль на ровную поверхность, после чего сопроводили транспортное средство поселка Запрудное. В медицинской помощи никто не нуждался», - отметили в МЧС.

Как ранее сообщалось, крымские спасатели оказали помощь туристке, которой стало плохо во время прогулки в горах в районе ялтинского поселка Кореиз.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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