Происшествия
Украинское судно наткнулось на неизвестный объект в Черном море
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В акватории Черного моря проводят операцию по спасению корабля Военно-Морских Сил Украины U-811 «Балта».
Судно потерпело бедствие в районе острова Змеиного, что к западу от Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины.
Спасают «Балту» восемь украинских кораблей и катеров, а также четыре самолета.
«По состоянию на 14.10.2021 08.30 военные чувствуют себя хорошо. Дополнительно создан личный состав аварийно-спасательного отряда ВСУ, который находится на корабле и обеспечивает меры по борьбе за проживание. В настоящее время судно буксируют в Одессу в сопровождении кораблей и катеров ВСУ и Морской поисково-спасательной службы Министерства инфраструктуры Украины», — рассказали в пресс-службе.
Военные отметили, что во всем виновата плохая погода. Однако в открытых источниках указывается, что «судно наткнулось на неизвестный объект».
Отметим, что «Балта» всего лишь год назад вернулась на украинскую военную базу после ремонта. Судно построено в 1987 году.
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Украинское судно наткнулось на неизвестный объект в Черном море
В акватории Черного моря проводят операцию по спасению корабля Военно-Морских Сил Украины U-811 «Балта».
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