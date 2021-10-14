Украинское судно наткнулось на неизвестный объект в Черном море

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В акватории Черного моря проводят операцию по спасению корабля Военно-Морских Сил Украины U-811 «Балта».

Судно потерпело бедствие в районе острова Змеиного, что к западу от Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины.

Спасают «Балту» восемь украинских кораблей и катеров, а также четыре самолета.

«По состоянию на 14.10.2021 08.30 военные чувствуют себя хорошо. Дополнительно создан личный состав аварийно-спасательного отряда ВСУ, который находится на корабле и обеспечивает меры по борьбе за проживание. В настоящее время судно буксируют в Одессу в сопровождении кораблей и катеров ВСУ и Морской поисково-спасательной службы Министерства инфраструктуры Украины», — рассказали в пресс-службе.

Военные отметили, что во всем виновата плохая погода. Однако в открытых источниках указывается, что «судно наткнулось на неизвестный объект».

Отметим, что «Балта» всего лишь год назад вернулась на украинскую военную базу после ремонта. Судно построено в 1987 году.

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