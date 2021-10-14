Технология проверки QR-кодов в Севастополе пока не отработана

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Пока и горожанам, и гостям города лучше распечатать сертификат на бумаге.

Новый антиковидный режим, который начнет действовать в Севастополе с 15 октября, пока еще не до конца проработан. В частности, не совсем ясно, каким образом предприниматели обслуживающей сферы будут устанавливать принадлежность предъявляемых посетителями QR-кодов.

В департаменте общественной безопасности подтвердили, что если с сертификатом о вакцинации все просто — распечатать его севастопольцы могут сами или в любом отделении МФЦ, чтобы вместе с паспортом предъявить при входе в заведение, то механизм сверки QR-кодов еще разрабатывается и должен появиться в ближайшие дни. За ответами о правомерности проверки документов в департаменте общественной безопасности отправили на сайт правительства.

Как ранее сообщалось, согласно новым антиковидным ограничениям работать с детьми и посещать значительное число заведений и организаций горожане смогут только при наличии сертификата о вакцинации, теста ПЦР с семидневным сроком давности или справки о наличии антител. Последняя, как выяснил ForPost, также имеет свой срок действия — не более 60-ти дней.

Из всех озвученных антиковидных ограничений для несовершеннолетних горожан действуют только правила масочного режима и термометрии на входе в места массового скопления людей. Причем маски требуется носить только подросткам, на малышей надевать средства защиты не требуется.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почти два процента вакцинированых крымчан заболели ковидом. Среди вакцинированных двумя компонентами крымчан количество заболевших составляет не больше 1,8%.

В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в Крыму подтверждено еще 544 новых случая заболевания ковидом. Это новый антирекорд, сообщила сегодня на брифинге вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.

Специалист предложил ужесточить ковидные ограничения в Крыму. Профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев считает, что в Республике Крым надо ужесточать ковидные ограничения вплоть до введения системы QR-кодов.

Смертность от коронавируса в Крыму значительно выше среднероссийской. На полуострове смертность в результате заражения коронавирусом гораздо выше среднероссийской.