Табун лошадей закопали рядом с одним из древнейших захоронений человека в Крыму

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Археологическая экспедиция музея-заповедника «Неаполь Скифский» обнаружила останки мужчины 6-5 тысячелетий до нашей эры.

Рядом в кургане Туак-Оба найдены 20 коней, уложенных в четыре ряда. Эта находка признана самым крупным «загробным табуном» Северного Причерноморья.

Как рассказал директор музея и руководитель экспедиции Юрий Зайцев, археологические работы на скифском кургане Таук-Оба (село Мироновка, Белогорский район) ведутся с 2018 года. Ученые сразу обратили внимание на две слитых насыпи. Изучив основной шестиметровый курган IV века до н.э., археологи в этом полевом сезоне перешли на малую насыпь высотой до трех метров.

«Изначально мы предполагали, что малый курган является более ранним скифским захоронением. Но оказалось, что курган намного более ранний — предварительно, это эпоха неолита и энеолита VI-V тысячелетия до н.э.», — отметил ученый.

По словам Зайцева, курганы связаны лишь поверхностью, в которой были найдены 20 лошадей. Это самый крупный так называемый загробный табун, обнаруженный не только в Крыму, но и во всем Северном Причерноморье.

Раскапывая все глубже, археологи вышли на выкладки камней в виде кругов, под которыми оказалось человеческое погребение.

«В каменной обкладке лежал мужской костяк крупного телосложения в вытянутом положении головой на юг. Находок при нем практически не было: лишь несколько кремневых орудий и отдельные кости животных», — описал руководитель экспедиции.

Датировать более точно можно будет после радиоуглеродного анализа Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), куда сейчас отправили кости.

Как заметил собеседник, находка в Туак-Обе очень важна, поскольку основная информация о предках крымчан начинается с эпохи бронзы.

«Более ранние находки встречаются, но, во-первых, они были совершены давно, во-вторых, все погребения проходили по другим обрядам, как правило, в пещерах или гротах», — рассказал Юрий Зайцев.

Пока сложно определить, кто был захоронен в Туак-Обе, но, скорее всего, это был вождь древнейших скотоводов Крыма.

В тексте использованы материалы: Форпост

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