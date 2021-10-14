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Происшествия

Строительный мусор может упасть на головы прохожим в Севастополе

Строительный мусор может упасть на головы прохожим в Севастополе

фото © соцсети

«Ограждений нет, предупреждений нет», пожаловался на ремонтные работы житель города.

В ходе ремонта крыши и фасада на улице Ленина в Севастополе камни, доски и мешки с мусором беспорядочно летят на землю, угрожая горожанам, говорится в посте пользователя соцсети ВКонтакте Андрея Цивилева, опубликованном в сообществе «Черный список Севастополь».

«Ограждений нет, предупреждений нет. Дерево во дворе уничтожено. Пройти во двор невозможно. Выходы завалены строительным мусором. Мусор продолжает падать под ржач работников», - говорится в публикации.

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