Происшествия
Строительный мусор может упасть на головы прохожим в Севастополе
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«Ограждений нет, предупреждений нет», пожаловался на ремонтные работы житель города.
В ходе ремонта крыши и фасада на улице Ленина в Севастополе камни, доски и мешки с мусором беспорядочно летят на землю, угрожая горожанам, говорится в посте пользователя соцсети ВКонтакте Андрея Цивилева, опубликованном в сообществе «Черный список Севастополь».
«Ограждений нет, предупреждений нет. Дерево во дворе уничтожено. Пройти во двор невозможно. Выходы завалены строительным мусором. Мусор продолжает падать под ржач работников», - говорится в публикации.
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