Происшествия
Севастопольцу попытались откусить ухо в местном баре
Мужчина чуть не лишился части тела во время драки с гостем из Армении.
В севастопольском баре между посетителями произошел конфликт, в результате которого один из них едва не лишился уха. Об этом пишет ForPost со ссылкой на местное управление МВД.
Молодой человек ночью пришел в увеселительное заведение. Там завязалась драка с другим посетителем – 28-летним гражданином Армении. В результате 20-летний житель города-героя получил рваную рану уха, так как противник пытался его откусить.
Пострадавший обратился за помощью в больницу, сотрудники которой сообщили о случившемся правоохранителям. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Портал отмечает, что инцидент произошел в баре EASY, который известен подобными потасовками.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
С начала года в Крыму произошло 2238 пожаров. МЧС Республики Крым и Центр управления регионом напоминают крымчанам о необходимости соблюдения противопожарной безопасности.
Нетрезвый севастополец предпочел попасть под машину, а не в яму. 39-летнему севастопольцу пришлось оказать медицинскую помощь после того, как он решил обойти дорожный ремонт в районе проспекта Октябрьской революции по проезжей части и угодил под машину.
Один человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки под Ялтой. Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Большой Ялте, в котором пострадал водитель легкового автомобиля.
В Севастополе студентка под кайфом протаранила пять машин и дорожный знак. Девушка с явными признаками опьянения протаранила сразу несколько машин.
Более двух тысяч военных с Кубани направляются в Крым
Более двух тысяч военнослужащих в Краснодарском крае подняли по тревоге и отправили в Крым для участия в учениях.
В Крыму 552 новых заболевших ковидом
За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 552 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 8 больше, чем днем ранее.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Аксенов попал в пятерку губернаторов «под ударом»
Глава Крыма Сергей Аксенов стал одним и пяти российских губернаторов, находящихся «под ударом».
вчера
Крымчанам запретили собирать грибы: что происходит фото
18 часов назад
Крымский Посейдон сражался со стихией на пляжевидео
21 час назад
Туристам разонравился крымский отдых
21 час назад
Киев заявил о размещении Россией ядерного оружия в Крыму
Замглавы МИД Украины выступил в ООН, обвинив РФ в «нарушении режима нераспространения ядерного вооружения».