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Происшествия

Севастопольцу попытались откусить ухо в местном баре

Мужчина чуть не лишился части тела во время драки с гостем из Армении.

В севастопольском баре между посетителями произошел конфликт, в результате которого один из них едва не лишился уха. Об этом пишет ForPost со ссылкой на местное управление МВД.

Молодой человек ночью пришел в увеселительное заведение. Там завязалась драка с другим посетителем – 28-летним гражданином Армении. В результате 20-летний житель города-героя получил рваную рану уха, так как противник пытался его откусить.

Пострадавший обратился за помощью в больницу, сотрудники которой сообщили о случившемся правоохранителям. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Портал отмечает, что инцидент произошел в баре EASY, который известен подобными потасовками.

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