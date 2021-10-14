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Власть

Счета крымчан будут блокировать без решения суда

11:52 четверг, 14 октября 2021
Счета крымчан будут блокировать без решения суда

фото © Новости Крыма

Законопроект об этом уже разработал Росфинмониторинг для случаев, «не терпящих отлагательств».

Банковские счета россиян необходимо блокировать без решения суда. С таким предложением выступила Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Уже разработан соответствующий законопроект. Его будут применять в тех случаях, если есть подозрения на то, что счет или карта используются для «отмывания» денег или финансирования запрещенных организаций. Также основанием для такой меры может стать подозрение на причастность владельца счета к таким преступлениям, как незаконный оборот наркотиков, нарушение объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.

В документе говорится, что решение о блокировке может применяться только «в нетерпящих отлагательства случаях» на основаниях, которые подтверждены ограниченным кругом должностных лиц. Среди них сотрудники МВД, ФСБ и Росфинмониторинга.

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