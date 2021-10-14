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Россия стягивает тысячи военных в Крым
фото © пресс-служба Южного военного округа
Войска готовятся к любым сценариям, в том числе к действиям при использовании условным противником оружия массового поражения.
В Краснодарском крае по тревоге подняли более двух тысяч военных и отправили их на территорию Крыма, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Крупные военные учения проводят в Южном военном округе сразу на 25 полигонах, в том числе на полигоне Опук (Крым). Вчера на полуостров по такому же сценарию перебросили две тысячи мотострелков, дислоцированных в Ставропольском крае.
Военных из Краснодарского края переправляют в Крым с использованием более 200 единиц специальной колесной техники. Войска будут отрабатывать управление по закрытой радиосвязи, защиту от огневого поражения, в том числе при использовании противником оружия массового поражения.
Также в учениях принимают участие военнослужащие из Армении, Абхазии и Южной Осетии. Принято решение задействовать Черноморский флот и Каспийскую флотилию.
Ранее Черноморский флот отразил массированный ракетный удар авиации условного противника в ходе совместного учения с ВВС и ПВО Южного военного округа.
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