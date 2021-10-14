Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 14 октября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 14 октября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами усиление юго-западного ветра 17-22 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 98 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 94 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 15, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 75 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер южный 22 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 22 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 97 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 97 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 18, в Севастополе - 17, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 17, в Ялте - 18 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 20, в Турции - 26, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.
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